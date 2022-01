lavoro

Ospedali Villa Sofia-Cervello: assunzioni per 50 infermieri

L'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo assumerà a tempo determinato almeno 50 infermieri per fare fronte alla situazione pandemica.

Pubblicata il: 27/01/2022

Se sei un collaboratore sanitario professionale infermiere puoi dare il tuo contributo per contrastare la diffusione del coronavirus, non lasciarti sfuggire questa occasione.



Per partecipare alla selezione occorre avere conseguito la laurea di 1° livello in Infermieristica ed essere iscritti all'Albo.



L'avviso è stato pubblicato su questa pagina, che contiene anche le istruzioni per inviare la domanda. Sono indicate diverse scadenze intermedie, fino al 9 marzo 2022, per la presentazione delle candidature fino alla copertura dei 50 posti richiesti.

Fonte: Associazione InformaGiovani

