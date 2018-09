lavoro

OVS: 70 nuove assunzioni in Italia

70 nuove offerte di lavoro che riguardano soprattutto addetti vendita, addetti al magazzino, operatori d’acquisto ed altre figure da inserire presso i negozi in Italia.

OVS, acronimo di Organizzazione Vendite Speciali, nasce a Padova nel 1972 all'interno del Gruppo Coin ed è leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento mediante la creazione, realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino attraverso la gestione di diversi brand, tra i quali UPIM.

Oggi, grazie ad una progressiva espansione del proprio network, opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all’estero con 1.300 negozi nel mondo, 7.000 dipendenti e 15 milioni di clienti. OVS è una multinazionale in costante crescita e come tale è alla continua ricerca di nuove risorse giovani e dinamiche disposte a lavorare in un ambiente dinamico e internazionale all’interno del quale è possibile crescere professionalmente e personalmente e dove è possibile esprimere le proprie potenzialità e il proprio talento. Sul sito internet della società, nella pagina dedicata al lavoro, sono presenti circa 70 nuove offerte di lavoro che riguardano soprattutto addetti vendita, addetti al magazzino, operatori d’acquisto ed altre figure da inserire presso i negozi in Italia.

Tutti devono avere capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, ottime doti dialettiche e relazionali, creatività, operatività, flessibilità ed altri requisiti.

