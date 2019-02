lavoro

Palermo, Amat cerca un Direttore Generale: selezione riaperta

Uscirà domani sulla Gazzetta ufficiale, l'avviso di riapertura dei termini per la selezione del Direttore Generale all'Amat di Palermo.

Uscirà domani sulla Gazzetta ufficiale (Gurs - serie concorsi) l’avviso di riapertura dei termini per la selezione del Direttore Generale all’Amat di Palermo, l’azienda di trasporto pubblico locale.

In attuazione delle direttive dell’amministrazione comunale, l’Amat ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature, facendo salve le domande presentate con il vecchio avviso dello scorso 24 gennaio 2017, dando così la possibilità, a chi aveva già presentato la domanda, di inserire eventuali integrazioni o aggiornamenti dei propri curricula, entro il nuovo termine di scadenza fissato per il 26 marzo 2019.

L’avviso integrale può essere scaricato dal sito dell’Amat.

