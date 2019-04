mercati generali

Palermo, approvato il nuovo regolamento per i mercati generali

Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera, con 30 voti favoreli ed una astenzione, il nuovo Regolamento dei Mercati Generali.

Il testo approvato era scaturito da un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco e dal Vicepresidente del Consiglio, Consigliere Giulio Tantillo.

Secondo il Regolamento, la gestione dei due mercati cittadini, quello Ittico e quello Ortofrutticoo, resterà pubblica e in mano comunale. La gestione operativa sarà curata dal Direttore, che coinciderà con il dirigente del SUAP, e da due vicedirettori.

Le concessioni saranno fatte sulla base di un avviso pubblico ed avranno durata settennale.

Elemento importante del nuovo Regolamento è il ruolo che questo affida alle aziende partecipate del Comune che si occuperanno, secondo le proprie competenze, di alcuni servizi essenziali quali l'informatizzazione ed il Wifi (affidati a Sispi), la pulizia (Reset), l'illuminazione (AMG) e i parcheggi (AMAT). Il controllo dell'accesso alle aree mercatali sarà svolto dalla Polizia Municipale.

Unici servizi che saranno resi da privati saranno quelli che non possono essere materialmente garantiti dalle partecipate; i fornitori saranno individuati mediante bandi pubblici. Anche le attività di facchinaggio saranno regolamentate e potranno essere svolte solo singoli o cooperative con adeguata posizione assicurativa ed in regola con le normative vigenti in materia sanitaria.

Per il Presidente della Commissione Ottavio Zacco "non è stato un percorso agevole quello necessario per adeguare alle esigenze e alle norme vigenti un regolamento redatto circa nove anni fà ed inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale da ben 6 anni,. Tuttavia, grazie all'ottimo lavoro svolto in sinergia tra le commissioni competenti e i capi gruppo possiamo finalmente dire che abbiamo approvato un ottimo regolamento. Un documento snello, che stabilisce regole certe, che non lascia spazio a libere interpretazioni e garantisce il normale svolgimento del lavoro dei concessionari, sotto il vigile controllo dell'amministrazione comunale a garanzia dei cittadini in quanto utenti finali.Un regolamento che elimina ogni possibilità di una gestione dei mercati da parte di soggetti privati, ma che non preclude la nascita di un nuovo sistema di mercato generale con una eventuale compartecipazione della Regione Sicilia e di soggetti privati."

Per il Sindaco, "come avevamo assicurato, una volta completata l'opera importante di sistemazione dei conti del Comune con il consolidato, che ha dato garanzie e certezze sul quadro complessivo dell'Amministrazione e delle sue partecipate, adesso il Consiglio comunale è passato ad occuparsi di provvedimenti importanti che avranno una grande ricaduta sul tessuto economico e sui servizi per la città. Lo spirito di grande collaborazione e sinergia superpartes che ha animato il lavoro su questo regolamento è quello che auspichiamo, nel rispetto dei ruoli di maggioranza ed opposizione, perché anche su altri provvedimenti si possa procedere in tempi brevi. Si tratta di provvedimenti indispensabili non solo per dare regole certe ma anche per stimolare un circuito positivo di nuova economia ed occupazione in città."

L'Assessore Piampiano ha sottolineato che "buona parte del lavoro che ha portato alla approvazione di questo regolamento è stata fatta dal Consiglio comunale in un grande spirito di collaborazione che ha visto superare posizioni di parte. E' un metodo di lavoro importante che ci auguriamo possa proseguire anche per dare risposte concrete alle categorie produttive ed agli imprenditori che investono ed operano a Palermo e che giustamente hanno sottolineato l'urgenza di dare strumenti moderni e adeguati all'impresa in città."

Dichiarazione gruppo consiliare M5S di Palermo su regolamento mercati generali: “Il regolamento mira a mettere ordine in un settore, quello dei mercati, che costituisce uno degli elementi vitali della città, anche perchè il RUMG vorrebbe arrivare alla legittimazione delle regole sul nostro territorio. Approvare il regolamento oggi, dopo ben sei anni, significa aver messo a norma e in sicurezza i mercati cittadini, con un conseguente sviluppo futuro del comparto che potrà avere ricadute anche sul turismo.

Per il Movimento 5 Stelle avere un regolamento è garanzia di trasparenza, legalità e di efficienza, adesso ci dedicheremo agli altri regolamenti che la vecchia politica ha dimenticato in un cassetto da anni, come quello sui rifiuti e quello sulla pubblicità”.

