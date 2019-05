bando scuola

Palermo, bando scolastico per assistenti specialistici: procedure online

Lunedì 13 maggio verrà pubblicato sul nuovo Portale della Scuola di Palermo l'Avviso Pubblico relativo alla selezione di professionisti della comunicazione e dell'assistenza specialistica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2019 - 16:26:15 Letto 409 volte

Lunedì 13 maggio, alle ore 12.00, verrà pubblicato sul nuovo Portale della Scuola di Palermo l'Avviso Pubblico relativo alla selezione di professionisti della comunicazione e dell'assistenza specialistica destinata all'inclusione delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 di martedì 28 maggio.

Con l'avvio del Portale della scuola, cambiano le modalità di presentazione delle domande nonché di valutazione dei titoli. La domanda dovrà infatti essere inoltrata esclusivamente online e nella stessa il candidato procederà all'autovalutazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati; le nuove graduatorie avranno validità triennale.

Vi sono novità anche per quanto concerne i titoli d'accesso degli specialisti: per il profilo A è stata inserita la laurea magistrale aciclo unico in Scienza della Formazione Primaria e per il profilo C tra i requisiti previsti anche la frequenza ad un Corso che nel programma didattico prevede almeno 16 ore di Metodo Braille.

Inoltre, non occorre presentare un curriculum poiché i titoli culturali e/o le esperienze lavorative che verranno valutate saranno esclusivamente elencate nel modello di domanda.

Infine, è stata prevista la tutela della maternità nonostante il servizio prestato non abbia in alcun modo carattere di lavoro subordinato; infatti l'astensione obbligatoria verrà considerata come un diritto indisponibile, preservando l'incarico dalla decadenza e dal riconoscimento del punteggio.

Per l'assessora Giovanna Marano, "il Portale della Scuola comincia concretamente la sua funzione innovativa, semplificando la partecipazione ad un avviso pubblico, garantendo allo stesso tempo velocità e trasparenza per migliaia di professionisti che con un semplice click vedranno garantita l'opportunità dell'inserimento nella graduatoria".

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea invece l'importanza dei tempi "perché grazie alle nuove procedure sarà possibile una più veloce redazione delle graduatorie, accelerando quindi l'intero processo perla garanzia dei servizi agli studenti e per l'affidamento degli incarichi ai professionisti"

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!