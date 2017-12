crisi economica

Palermo, chiude un altro storico marchio: Torregrossa. In bilico 10 posti di lavoro

Comincia male il 2018 a Palermo, sulla scia dell’anno che sta finendo, infatti, chiuderà a fine gennaio, il negozio storico di abbigliamento...

Comincia male il 2018 a Palermo, sulla scia dell’anno che sta finendo, infatti, chiuderà a fine gennaio, il negozio storico di abbigliamento Torregrossa di via Ruggero Settimo. Scompare un altro storico marchio dei commercianti palermitani.

“Dopo una tradizione di 80 anni è una decisione dolorosa – dice il titolare Fabio Torregrossa – ma non abbiamo più la continuità familiare per mandare avanti l’attività ed è indubbio che, in questo momento storico, il tessuto commerciale è cambiato con l’apertura delle grandi catene, il commercio online e la crisi economica che ha eroso il potere d’acquisto delle classi medie e ha portato alla progressiva chiusura di tutte le insegne storiche della città. Per i negozi tradizionali i costi di affitto e gestione sono molto elevati ed è molto difficile avere un’attività redditizia”.

Con questa ulteriore chiusura si perdono anche dieci posti di lavoro, ma “Faremo il possibile con la nostra rete per trovare delle soluzioni”, assicura Torregrossa.

