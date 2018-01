crisi economica

Palermo, chiude un altro storico negozio: Nastro d'Oro

Il 2018 si è apre con la chiusura di Nastro d'Oro...

03/01/2018

Il 2018 si è apre con la chiusura di Nastro d’Oro.

Aperto nel 1974, il negozio di via Lulli, chiude i battenti per colpa della crisi economica e della sempre maggiore importanza del commercio online, come annunciato sulla pagina Facebook l’azienda, punterà tutto sul punto vendita Carta Sud e sul sito www.packaging-online.it.

Nastro d’Oro, intanto, inizia la svendita in negozio.

