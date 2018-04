Turismo a Palermo

Palermo: come dentro un film

Palermo è diventata meta indiscussa del turismo internazionale: città bella da vedere e da scoprire...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 18:10:15 Letto 346 volte

Palermo è diventata meta indiscussa del turismo internazionale: città bella da vedere e da scoprire. Particolare nel suo insieme propone al visitatore un mix vincente tra storia e contemporaneità.

In città c'è tanto da vedere e da fare: camminare per il centro regala emozioni forti come quelle che solo una location ospitale da sempre può avere.

Arrivare a Palermo è possibile grazie all'aeroporto Falcone Borsellino situato a Punta Raisi che è collegato benissimo a tanti scali nazionali ed internazionali, da qui si arriva al centro con un treno (Trinacria Express), con bus o taxi. Altro scalo aeroportuale facilmente raggiungibile è quello di Trapani dove si possono prenotare tantissimi voli low cost che rendono la vacanza siciliana appetibile e a portata di tutti.

Non serve avere un patrimonio da sogno come quello che si può ottenere giocando su codicebonusbet.it.

Un itinerario diverso di Palermo è quello che accompagna attraverso luoghi noti grazie a film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana e mondiale.

Angela, un film di Roberta Torre magistralmente interpretato fra gli altri da Donatella Finocchiaro e Andrea Di Stefano ci porta in un certo qual senso alla scoperta di Ballarò. Quartiere storico di Palermo, Ballarò, ospita da sempre un mercato permanente, la zona si estende da Piazza Casa Professa sino ai bastioni di corso Tukory verso Porta Sant'Agata. Visitare Ballarò è una esperienza ricca di emozioni.

Film ormai datato, considerato di formazione per i quarantenni di oggi, Mery per Sempre, attraverso le vicende di giovani problematici invece, conduce il visitatore alla scoperta di vicoli e stradine del centro per arrivare alla Vucciria.

Anche la Vucciria è uno storico mercato rionale di Palermo: prodotti locali a profusione. Si tratta della zona che si estende tra via Roma, la Cala, il Cassaro, lungo la via Cassari, la piazza del Garraffello, la via Argenteria nuova, la piazza Caracciolo e la via Maccheronai. Sempre alla Vucciria, osservando bancarelle e venditori si potrà scorgere qualche scorcio che ha caratterizzato Tano da Morire.

Come si fa poi a dimenticare La Mafia Uccide solo di Estate di PIF?

Passeggiare per Palermo è scoprire nuovi mondi e culture: è assaporare il profumo di un gelato al gelso o dei cartocci fritti?

La cucina tipica è un altro dei maggiori attrattori della città di Palermo: piatti siciliani, italiani, arabi e spagnoli, gusti e sapori dimenticati, verdura, frutta e pescato fresco si possono assaggiare solo da noi.

A Palermo è facile passare dal mood decadente di via Maqueda o corso Tukory alla sontuosa e rigogliosa bellezza dei Giardini Inglesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!