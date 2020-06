Palermo Innovation Lab

Palermo Innovation Lab: nasce il master in ''Management sportivo''

L'obiettivo del master è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per iniziare questa tipologia di percorso lavorativo.

Novità, innovazione, tecnologia e giovani. Questi i quattro elementi fondamentali che hanno spinto Innovation Lab, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche statistiche e aziendali dell’Università degli Studi di Palermo a lanciare il master breve in “Management Sportivo”. Un corso d’eccellenza per cercare di valorizzare e formare, attraverso competenze, conoscenze e professionalità, la nuova classe dirigente sportiva del futuro: direttori generali, direttori sportivi, amministratori delegati, ma anche addetti al marketing, responsabili della comunicazione e social media specialist. Il mondo dello sport è sempre più al centro dell’interesse dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, con passione e voglia di emergere per ritagliarsi il proprio spazio in un settore che necessita di un mix tra capacità e preparazione.

L’obiettivo del master è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per iniziare questa tipologia di percorso lavorativo, attraverso la presenza e il coinvolgimento di leader del settore media del calibro di RCS, DAZN, SKY; importanti club calcistici italiani: Palermo - la cui partecipazione era inevitabile a fronte della scelta del capoluogo siciliano come sede dell’investimento formativo - Inter, Fiorentina, Spal, Genoa, Sampdoria, Juventus, Lazio, Parma, Napoli, ma anche realtà europee di primissimo rilievo come l’Atletico Madrid.

Tanti personaggi di spicco che prenderanno parte all’evento, tra cui l’agente sportivo Manuel El Shaarawy, volato in Cina a spiegare le logiche del mercato dei trasferimenti internazionali: “Sarò felice di portare la mia esperienza internazionale in Italia e in particolare in Sicilia. Conosco la piattaforma Edugo e l’ho utilizzata a Shangai per studiare il cinese. Uno strumento d’eccellenza che arricchisce un programma di formazione già di alto livello”; Federico Oliva, giovane brillante manager trentino che si occupa degli affari nel sud Europa per conto dell’hedge fund americano York Capital Management: “Sono molto contento di contribuire al master in Sicilia insieme ad altri professionisti di rilievo. La diversità di background alimenterà discussioni interessanti!”; Giorgio Perinetti, stimato dirigente sportivo italiano con una grandissima esperienza a tutti i livelli: “Nella mia esperienza professionale a Palermo in tre diverse circostanze, distanti 10 anni tra loro, ho potuto constatare quanto il calcio, ma in generale lo sport, sia una grande passione per i giovani siciliani. Ritengo pertanto che iniziative come questa debbano essere incoraggiate e alimentate ora e nel tempo in quanto qualificare sempre più il management è garanzia di una crescita sportiva esponenziale”; e ancora, la piattaforma Wylab il principale serbatoio di innovazione per l’imprenditoria sportiva italiana, fondato dalla famiglia Gozzi proprietaria del club Entella in quel di Chiavari.

Il percorso formativo, coordinato dal dott. Francesco Stassi e dalla dott.ssa Emanuela Perinetti, partirà con l’inizio del nuovo anno e offrirà l’opportunità di tirocini e di borse di studio. Il programma è in costante aggiornamento e già dalle prossime settimane verrà definito nei suoi aspetti essenziali: individuazione dei docenti; data di apertura delle iscrizioni, che avverranno regolarmente anche online; possibilità di entrare facilmente in contatto con i responsabili attraverso lo scambio di mail per chiarimenti e ulteriori dettagli e approfondimenti (master@palermoinnovationlab.com). Un progetto di formazione di rilevanza nazionale, unico per il Sud Italia, attraverso cui gli studenti iscritti potranno entrare in contatto con i protagonisti dello sport italiano dal punto di vista manageriale e arricchire il proprio bagaglio di competenze senza dover lasciare la propria città.

