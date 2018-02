Settore immobiliare

Palermo, la crisi che morde fa stagnare il mercato immobiliare

Contrazione economica e fenomeno migratorio condizionano il mercato immobiliare del Capoluogo siciliano

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 08/02/2018 - 12:14:52 Letto 490 volte

Come volevasi dimostrare: a Palermo, in quest’epoca di contrazione economica che sembra non avere mai fine, secondo uno studio di settore, le compravendite realizzate nel settore immobiliare, se messe in confronto con quelle delle altre grandi città italiane sono tra le più basse. E come potrebbe essere altrimenti, considerato che il Capoluogo siciliano, alla pari di Catania e Messina, le altre due più importanti aree urbane dell’isola, assiste anno dopo anno ad un’inarrestabile emorragia di abitanti, giovani e meno giovani stanchi di aspettare che il lavoro piova dall’alto. C’era una volta il trentennio, compreso tra gli anni cinquanta e gli ottanta, che vide Palermo dilatarsi a macchia d’olio; furono inglobate frazioni e borgate d’origine agricola e marinara, tanto da farla divenire realtà policentrica a tutti gli effetti. Con la cementificazione incontrollata, complice il famoso quanto triste sacco edilizio di mano mafiosa, che portò alla costruzione di centinaia di edifici delle più disparate grandezze, a sorgere furono interi quartieri, entro e oltre quella che un tempo veniva chiamata la circonvallazione (l’attuale Viale Regione Siciliana). Nativi del luogo ma anche gente proveniente dalla provincia (di Palermo e non solo), attratti dall’appeal della metropoli, capace certamente di offrire più opportunità in ambito lavorativo, cominciarono a creare un imponente movimento di compravendita nel settore immobiliare. Nonostante fosse endemica, nel dna di questa città la sofferenza economica , dopo gli interlocutori anni 90 è con l’avvento del nuovo secolo che, progressivamente, si assiste all’involuzione, con il mercato immobiliare che arranca fino all’attuale stagnazione. Tornando ai tempi nostri, nell’interessante analisi, si è calcolata la percentuale di acquirenti già residenti in città, la percentuale di persone che hanno comprato in città arrivando dall’hinterland e la percentuale di acquirenti in arrivo da altre province italiane; ebbene, ciò che ne è risultato vede Firenze, Verona e Milano sono le città italiane con le percentuali più alte di acquisti da parte di persone in arrivo da altre province. In particolare a Firenze si registra il 75,4% di compravendite da parte di residenti, il 12,3% di acquisti da parte di persone in arrivo dalle diverse province italiane e il 12,3% di persone in arrivo dall’hinterland. A Verona si segnala che il 73,7% degli acquisti è stato concluso da residenti, l’11,8% da parte di persone residenti in altre province ed il 14,5% delle compravendite ha riguardato acquirenti in arrivo dall’hinterland della città. Anche Milano evidenzia alte percentuali di compratori in arrivo da fuori città: l’82,7% delle compravendite riguarda persone già residenti nel capoluogo, il 10,2% degli acquisti è stato concluso da acquirenti in arrivo da altre province e il 7,1% da persone in arrivo dall’hinterland. Seguono Bari, Bologna e Roma che segnalano percentuali molto simili tra loro per quanto riguarda le compravendite da parte di acquirenti in arrivo da altre province, e cioè rispettivamente 9,6%, 9,3% e 8,6%. E se per Palermo (con il 3,5%) e Napoli (con il 5,6%), le due più vaste aree metropolitane del sud Italia, non desta sorpresa il dato al ribasso, a sorprendere un po’ sono Genova e Torino (rispettivamente con il 4,7% e il 6,4%), che insieme a Milano formano il cosiddetto triangolo industriale d’Italia.

