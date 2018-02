Economia

Palermo: Orlando stringe accordi commerciali con l'Ungheria

Importanti accordi di natura commerciali stretti dal sindaco Orlando con l'Ambasciatore ungherese

In tempi di crisi economica, qualsiasi iniziativa volta a creare legami di natura imprenditoriale e commerciale è da considerarsi virtuosa. E così, “nell’ottica del rafforzamento dell'integrazione europea, della cooperazione fra gli Stati e le comunità e la diffusione dei valori fondanti dell'Unione – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - creare un ponte tra Palermo e la Sicilia da un lato e l'Ungheria dall'altro sarà certamente un valore aggiunto". A partire dalle possibili collaborazioni culturali legate a Palermo capitale della cultura, questo incontro è servito a gettare le basi per nuove relazioni e scambi. Soddisfatto per l’intesa raggiunta con il primo cittadino del Capoluogo siciliano, l’ambasciatore magiaro, che ha rivolto alla giunta comunale i migliori auguri per l’anno 2018 che vedrà Palermo Capitale Italiana della cultura, ha dichiarato che “sarebbe un onore per il mio Paese , storicamente legato alla Sua terra, aderire e partecipare con dei progetti condivisi alle iniziative previste, nel corso del 2018, per celebrare il ruolo culturale nazionale di Palermo”.

