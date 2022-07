lavoro

Palermo, pubblicato bando per la selezione del Direttore Generale di AMG Energia

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla societą entro il giorno 27 settembre 2022.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2022 - 10:54:42 Letto 696 volte

AMG Energia Spa, società che si occupa della distribuzione di gas naturale nel territorio di Palermo, della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei servizi energetici del Comune di Palermo informa che, in esecuzione della determina consiliare della società n. 1 del 29 giugno, oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS Concorsi n. 10 del 29/07/2022) l’avviso, in forma sintetica, di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di direttore generale della società da assumere con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni.

L’avviso di selezione è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della società con deliberazione del 15 dicembre 2021 e dall’Assemblea dei soci il 22 marzo 2022. Il direttore generale verrà inquadrato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali – Confservizi.

Il bando integrale della selezione può essere consultato e scaricato dal sito web di AMG Energia Spa (www.amgenergia.it), nella sezione “Società Trasparente”.

Il bando è pubblicato anche all’albo pretorio del Comune di Palermo consultabile sul sito web dell’amministrazione comunale.

