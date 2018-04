turismo

Palermo scommette sul turismo

Palermo: terra di mare, sole, cultura, meta ideale per i turisti di tutto il mondo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2018 - 11:18:31 Letto 500 volte

Sicilia: terra di mare, sole, cultura, meta ideale per i turisti di tutto il mondo. Chiaramente la meta prediletta non può essere che Palermo la bella ed incantata capitale del Mediterraneo.

A scommettere su Palermo non Bwin ma un noto vettore di voli low cost.

E' Ryanair che propone nuove rotte da e per lo scalo Falcone Borsellino. Manchester e Valencia saranno operative nell’estate 2018 mentre nell'autunno inverno partiranno le rotte per Atene, Colonia e Valencia, la frequenza di volo è prevista per almeno 2 volte a settimana. Una novità importante che avvicinerà la Sicilia alle più note mete europee.

E' di queste ore poi la notizia in un nuovo bando con finanziamento per il “supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali", si tratta di fondi che rientrano nella figura Po Fesr Sicilia 2014/2020, la presentazione della domanda a partire dal 18 aprile e fino al 18 maggio. I fondi sono stati stanziati per sostenere le micro, piccole e medie imprese che possono offrire servizi complementari alla valorizzazione di tutti gli attrattori naturali che rientrano World heritage list dell’Unesco, non possiamo dimenticare che la Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale ad esempio rientrano in questa lista.

Fondi che possono essere utilizzati anche per la valorizzazione di ciò che compete i territori di Santa Venera al Pozzo, Villa del Tellaro, Himera, o idee per implementare le risorse che sorgono nei pressi dei musei Gela, Orsi, Isolabella, Satiro e le chiese di San Francesco Borgia, ed i parchi archeologici come Halaesa, Solunto. Tutte le informazioni in merito si possono trovare sul sito della Regione Siciliana.

Il turismo e la cultura diventano le nuove scommesse del nostro territorio: un business importante che può cambiare le sorti dell'economia palermitana e siciliana.

A rafforzare la certezza che il turismo sia il settore su cui poter scommettere i dati di Pasqua 2018.

E' infatti secondo una recente indagine portata avanti da Assoturismo-Confesercenti e Centro Studi Turistici, che viene indicato un incremento di +3,1% sulle richieste di prenotazione alberghiera. Un trend in salita che deve essere sfruttato: la nostra regione gode di una fama internazionale non indifferente: il clima mite per buona parte dell'anno e l'ottimo cibo fanno parte di una “Sicilia experience” da mettere sul mercato turistico internazionale per poter offrire al viaggiatore una stagionalità molto più ampia rispetto alla classica proposta italiana.

Se la Sicilia piace ed ha tanto da offrire, Palermo è amata per la sua ricca proposta culturale e storica: ad un passo dall'Africa, città Europea, riesce ad essere un attrattore importante per il turista internazionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!