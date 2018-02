Economia e lavoro

Palermo, Unicredit e Sicindustria insieme per i giovani ***VIDEO***

Un importante protocollo di collaborazione è quello siglato oggi a Palermo tra UniCredit e Sicindustria: sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano

13/02/2018

Un importante protocollo di collaborazione è quello siglato oggi a Palermo tra UniCredit e Sicindustria: sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano stimolando la nascita di nuovi progetti imprenditoriali giovanili e supportano le aziende siciliane nella realizzazione di investimenti e nel loro percorso di crescita. Protagonista dell’iniziatica è la banca UniCredit, che “mette a disposizione delle imprese siciliane strumenti innovativi ed iniziative specifiche per i settori trainanti dell’isola allo scopo di sostenerne la competitività e di agevolare l’accesso ai mercati esteri. Con il protocollo - come spiega Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - firmato oggi vogliamo rafforzare il nostro sostegno per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano con una particolare attenzione alle start up e all’imprenditoria”. Gli fa eco Giuseppe Catanzaro, Presidente di Sicindustria. “Oggi per reggere il mercato occorre essere competitivi. E per essere competitivi sono necessarie in primis le competenze e le conoscenze. Ecco cosa facciamo oggi: diamo alle nuove leve imprenditoriali uno strumento in più per la loro cassetta degli attrezzi. Perché solo attraverso un adeguato, puntuale e mirato piano di formazione è possibile far crescere la nuova classe imprenditoriale”.

