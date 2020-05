Decreto Rilancio

Parla Gualtieri: ''Le imprese potranno richiedere fino a 62 mila euro a fondo perduto''

Ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 mln di fatturato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2020 - 08:49:32 Letto 385 volte

Ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 mln di fatturato. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri parlando del dl Rilancio a "Che tempo che fa". "Si arriverà fino a 62mila euro possibili", ha detto e verranno dati alle imprese "con bonifico" da parte dell'Agenzia delle entrate.

E a proposito di imprese, il ministro ha anche annunciato che a giugno verranno abbonati il saldo e l'acconto dell'Irap. Le imprese avranno anche "incentivi fiscali e misure di sostegno da parte dello Stato alla ricapitalizzazione, un meccanismo un po' complesso ma estremamente incisivo. Sulla liquidità stiamo migliorando, i numeri sono incoraggianti, ma vogliamo fare più e chiediamo un impegno maggiore al sistema bancario".

Nel dl Rilancio "ci saranno 2,5 miliardi per cofinanziare tutte le spese che le imprese, soprattutto della ricezione e ristorazione dovranno affrontare per adattarsi a queste nuove esigenze di prudenza del contenimento del virus". Un intervento che Gualtieri ha definito "molto significativo per la ripartenza". Gualtieri ha anche confermato la volontà di aiutare i ristoratori a mettere i tavolini all'aperto "esentandoli dalla Tosap e mettendo procedure più semplici".

Per quanto riguarda la cassa integrazione, dice: "Abbiamo fatto un intervento massiccio, abbiamo stanziato a marzo risorse per coprire tutta la Cig per tutti lavoratori. Molti la stanno prendendo ma alcuni milioni no e questo riguarda la Cig in deroga" che è una procedura regionale che prevede "una serie di passaggi e che si è rivelata troppo lunga. Non va bene, e abbiamo chiesto all'Inps di preparare delle norme che saranno nel decreto per accelerare queste procedure".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!