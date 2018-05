piano per il lavoro

Parte il piano per il Lavoro in Sicilia: convocati i primi disoccupati

Al via il piano lavoro della Regione, che prevede tre opportunitą di impiego per cui sono stati stanziati 85 milioni.

Al via il piano lavoro della Regione, che prevede tre opportunità di impiego per cui sono stati stanziati 85 milioni: contratto di ricollocazione, cantieri di lavoro e cantieri di servizio. I centri per l’impiego e i Comuni hanno già iniziato a convocare i disoccupati e a pubblicare i bani per reclutare nuovo personale.

I centri per l’impiego di Villafranca Tirrena, Ragusa, Vittoria e Modica sono stati i primi a pubblicare i bandi per invitare i disoccupati a presentare la domanda per i cantieri di servizio: contratti trimestrali da assegnare a chi ha un’età compresa fra i 18 e i 66 anni e 7 mesi per la realizzazione di piccole opere pubbliche comunali.

Da oggi ogni disoccupato interessato ai contratti trimestrali per i cantieri di lavoro e per quelli di servizio può presentare la domanda. Si tratta di appalti per piccole opere pubbliche e di arredo urbano che ogni Comune porta avanti grazie a un maxi finanziamento da 70 milioni garantito dalla Regione ed erogato dall’assessorato al Lavoro guidato da Mariella Ippolito.

Il maxi piano per il lavoro della Regione arriva dopo 4 anni di ritardi e mette sul piatto 85 milioni subito e altri 20 entro l’estate. Il piano permetterà di dare un impiego, anche se a termine, a circa 17 mila persone.

