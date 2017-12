recupero crediti

Parte il recupero crediti per colf e badanti

Arrivano gli avvisi di addebito per il recupero crediti per colf e badanti.

15/12/2017

Arrivano gli avvisi di addebito per il recupero crediti per colf e badanti. "A decorrere dal 20 dicembre si procederà alla formazione degli avvisi di addebito, per la successiva azione di recupero da parte degli Agenti della Riscossione". È quanto comunica l'Inps, attraverso la “Direzione centrale entrate e Recupero crediti”, che - nel messaggio 4929 dello scorso 7 dicembre - si occupa del cosiddetto “infasamento” (ovvero, l'iscrizione a ruolo) dei crediti relativi alla gestione dei lavoratori domestici.

Si tratta, in sostanza, dell'avvio della procedura di riscossione, fase che precede la notifica della cartella di pagamento. Il procedimento - con "riferimento alle inadempienze accertate, confermate e contabilizzate entro il 31 dicembre 2016 relative ai contributi da lavoro domestico" - viene attivato, ricorda l'istituto di previdenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

"Centralmente - ricorda l'Inps - sono state individuate le inadempienze confermate per le quali non risultano pagamenti o presentazione di domande di dilazione". In vista di questa "formazione centralizzata degli avvisi di addebito", le varie strutture territoriali dell'istituto procederanno con le attività di verifica delle inadempienze prelevate.

