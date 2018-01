saldi

PALERMO. Finalmente arrivano i saldi, ormai, per via della crisi economica, prima di acquistare un prodotto aspettiamo gli sconti per cercare di risparmiare qualcosa in più...

PALERMO. Finalmente arrivano i saldi, ormai, per via della crisi economica, prima di acquistare un prodotto aspettiamo gli sconti per cercare di risparmiare qualcosa in più. Il giro per i negozi è spesso finalizzato solo per adocchiare le cose che ci interessano per poi aspettare il prezzo più basso per acquistarle.

Ma bisogna essere prudenti per evitare di cadere in qualche spiacevole episodio in cui viene leso il diritto del consumatore. Di seguito qualche suggerimento:

i saldi superiori al 50% potrebbero nascondere la vendita di merce dell’anno precedente;

la merce scontata non deve essere mischiata a quella venduta a prezzo pieno, controllare che sia la stessa di quella esposta in vetrina;

sul cartellino, che di solito accompagna il prodotto, devono essere obbligatoriamente indicati il vecchio prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato;

il consumatore può provare i capi, ad esclusione della biancheria intima. Il venditore, comunque, non è obbligato a sostituire la merce nel caso in cui non soddisfi a pieno il consumatore dopo l’acquisto;

è possibile pagare con carte di credito anche durante i saldi, in caso di rifiuto da parte del negoziante non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un’associazione di consumatori;

per i pagamenti effettuati con la carta revolving, i tassi applicati possono superare il 20%, Questo strumento di pagamento diviene conveniente nel caso di rimborso del capitale in tempi brevi;

conservate lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o riparare la merce difettosa o non conforme, anche se vi sono cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare;

anche per la merce scontata vale la garanzia legale di due anni prevista dal Codice del consumo per i beni difettosi o non conformi a quanto richiesto dal consumatore. A rispondere in questi casi è il venditore che dovrà riparare o sostituire la merce, altrimenti restituire o ridurre il prezzo pagato;

per gli acquisti on line è previsto il diritto di recedere, senza alcuna penalità entro 14 giorni dall’acquisto, come ogni altra vendita di beni fuori dai locali commerciali;

si consiglia di segnalare qualsiasi eventuale problema al locale comando dei Vigili Urbani o all’Assessorato comunale per il commercio, oltre che alle associazioni dei consumatori;

attenzione poi all’ effetto sforamento, può, infatti accadere di spendere più di quanto crediamo di stare risparmiando. Se potete fate una lista degli acquisti in anticipo, e tenetela sott’occhio quando fate compere.

