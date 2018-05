patto per il sud

Patto per il Sud: pubblicati bandi per il restyling delle zone industriali, stanziati 9,5 milioni di euro

Sono stati stanziati 9,5 milioni di euro per il ''Patto per il Sud''.

Sono stati stanziati 9,5 milioni di euro per il “Patto per il Sud” e sono stati pubblicati sette bandi per il restyling delle zone industriali di Ragusa, Siracusa, Enna e Agrigento.

I finanziamenti sono destinati ai cantieri per migliorare le condizioni delle strade di accesso e quelle interne agli agglomerati industriali, per la messa in sicurezza, per il rifacimento del manto e della segnaletica stradale. In particolare, i bandi riguardano l’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, due per quello di Aragona-Favara ad Agrigento, Ravanusa – Area del Salso, Lentini e Pasquasia ad Enna. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del miglior prezzo.

“Lo sviluppo delle attività produttive passa anche dalla funzionalità delle aree industriali che servono le imprese insediate e il territorio circostante - ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – grazie agli interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione ‘Patto per il Sud’ sarà possibile rivitalizzare gli agglomerati industriali perché possano essere più fruibili oltre che maggiormente attrattivi per investimenti futuri e nuovi insediamenti produttivi”.

“I progetti di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità e delle infrastrutture messi a bando dall’Irsap interessano i distretti industriali di Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna con alta densità di insediamenti produttivi, in aree che da tempo richiedono interventi di miglioramento strutturale e funzionale”, ha detto il Commissario ad acta Irsap, Giovanni Perino.

