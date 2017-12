pensione

Pensione, cresce il numero di italiani che si informano sui fondi

La pensione è un traguardo ambito, ma sempre più lontano per i giovani italiani.

20/12/2017

La pensione è un traguardo ambito, ma sempre più lontano per i giovani italiani. A dirlo è una ricerca che mostra come gli under 44, proprio per il clima di incertezza sul futuro nel nostro Paese, si informino sempre di più sul tema della previdenza complementare, ovvero sui fondi pensione. Un trend in crescita del 79%, secondo i dati raccolti da Facile.it che ha analizzato le oltre 13.000 richieste raccolte attraverso il sito tra gennaio e novembre 2017. La fascia d'età più interessata alle pensioni integrative è quella tra i 25 e 34 anni, da cui proviene quasi una richiesta in informazioni su tre (32%), seguita da coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni d’età (26%).

Dallo studio emerge anche che la categoria che ha mostrato maggiore interesse verso il tema della previdenza complementare è quella dei dipendenti privati, da cui provengono il 57,9% delle richieste di informazioni. Seguono i liberi professionisti (22,8%), le casalinghe (11,7%) e gli studenti (7,6%). Guardando alle differenze di genere, risulta evidente come gli uomini siano più propensi a raccogliere informazioni sulla pensione integrativa.

Altro dato interessante che emerge dall’analisi è legato alla distribuzione territoriale delle richieste. Tra quelle ricevute, la Lombardia è al primo posto con il 29% delle richieste. Seguono il Lazio (con il 17,2%) e il Piemonte (con l’8,9%). Trend confermato anche fra le grandi città capoluogo, che vede sul podio Milano, Roma e Torino.

