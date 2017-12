pensione

Pensioni, aumenti dopo la rivalutazione dell'assegno

La rivalutazione dell'assegno delle pensioni per l'adeguamento al valore provvisorio dell'inflazione di fatto cambierà l'importo sugli assegno nel 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 14:52:17 Letto 866 volte

La rivalutazione dell'assegno delle pensioni per l'adeguamento al valore provvisorio dell'inflazione di fatto cambierà l'importo sugli assegno nel 2018. Con questa rivalutazione di fatto muteranno diverse prestazioni previdenziali che vanno dall'assegno sociale, alle pensioni, ai vitalizi per l'invalidità civile.

Dopo due anni di blocco, i pensionati noteranno qualche piccola differenza sull'assegno mensile. L'aumento previsto è minimo ma su 12 mesi in alcuni casi può fruttare qualche centinaio di euro in più a fine anno. Per chi incassa mille euro lordi mensili, si registrerà, come ricorda il Sole 24 Ore, un aumento di 11 euro. Qualcosina in più per chi invece percepisce un assegno di 1600 euro: in questo caso l'importo lieviterà di 16,72 euro. Un euro in più per chi percepisce almeno 2100 euro con un aumento di 17,33 euro. Su base annuale dunque si andrà a registrare un aumento di 72 euro per chi percepisce una pensione minima, 143 euro in più per chi invece supera la soglia dei 1000 euro lordi. Si tratta invece di un aumento di 200 e 260 euro annuali per chi invece incassa un assegno che va da un minimo di 1500 euro e 3000 euro al mese.

Fonte: ilGiornale.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!