pensione

Pensioni, come scoprire se spetta un integrativo sull'assegno previdenziale

C'è un integrativo sull'assegno previdenziale che pochi sanno come ottenere, ma che in Toscana riguarda oltre 200mila persone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2017 - 17:07:27 Letto 898 volte

C'è un integrativo sull'assegno previdenziale che pochi sanno come ottenere, ma che in Toscana riguarda oltre 200mila persone. I pensionati attraverso la verifica del proprio modello “Obis M”, potrebbero ottenere dall'Inps somme alle quali non sanno di avere diritto. Nel 2017 già oltre 10mila persone si sono recate al sindacato e sono riuscite a recuperare una somma che alla fine del 2017 supererà il milione di euro.

Il procedimento di verifica è interamente telematico e questo spiega il perché la maggior parte dei pensionati ignori l'esistenza del modello. Il procedimento serve a far emergere le incongruenze tra quanto spetta al pensionato quanto effettivamente è stato versato dall’Inps. Incongruenze che riguardano tra il 25% e il 30% dei pensionati e che, a seconda dei casi, possono far recuperare anche migliaia di euro.

Il pensionato deve verificare l’Obis M, ovvero il certificato di pensione, la busta paga che l'Inps emette nei confronti dei propri “assistiti”. È previsto solo per le pensioni Inps (comprese rendite Inail e invalidità civili), mentre sono esclusi i trattamenti Inpdap e Enpals. Dal 2013 non arriva più a casa in forma cartacea, ma è consultabile solo online accedendo a un’area riservata sul portale dell'istituto di previdenza attraverso il proprio codice fiscale e il Pin personale. Sul documento sono riportate tutte le informazioni del caso: dati anagrafici, tipologia di pensione, importo erogato, tasse, imposte, addizionali, deduzioni, detrazioni, eventuali perequazioni e tutti i trattamenti accessori legati alla situazione economica e familiare del pensionato.

L'Inps non è tenuto ad effettuare controlli di propria iniziativa, ma si muove solo su sollecitazione dell'interessato. Così accade spesso che, per un cambiamento della propria condizione o di una novità legislativa (come l'allargamento della platea di chi dal 2017 ha diritto alla quattordicesima), non tutte le spettanze dovute vengano effettivamente erogate. Spesso si tratta appunto della quattordicesima, ma anche gli assegni familiari o le maggiorazioni sociali vengono frequentemente “dimenticati”. Questo tipo di verifica può dare luogo a recuperi di somme anche ingenti perché magari frutto di un accumulo di mancati pagamenti di anni. Si possono chiedere indietro, infatti, somme non versate fino a cinque anni prima.

Per scoprire se ci sono irregolarità è necessario scaricare il documento, che si trova in un'area dedicata sul portale dell'Inps. La procedura potrebbe sembrare semplice, ma non lo è. Allora ci si può rivolgere direttamente all'Inps, a un patronato o a un sindacato. Qui, previa autorizzazione del pensionato, l'operatore potrà accedere al documento e controllare eventuali mancanze. A quel punto viene fatta una richiesta motivata all'Inps che effettuerà i controllori e accrediterà il dovuto sull'assegno successivo all'autorizzazione e adeguerà gli assegni futuri.

Secondo Spi Cgil, che con il patronato Inca sta portando avanti l'attività di verifica in Toscana, le irregolarità riscontrate sull'Obis M riguardano circa 200mila persone su quasi 800mila titolari di assegno Inps. “A settembre 2017, i nostri uffici territoriali avevano concluso 8.724 pratiche – spiega Loredana Polidori, segretaria regionale Spi e responsabile del dipartimento previdenza – con un recupero di oltre 783mila euro. Sicuramente a fine dell'anno si supereranno le 10mila verifiche e i soldi restituiti supereranno il milione. I numeri sono in crescita esponenziale, ma ancora c'è molto da fare per recuperare i soldi dovuti ai pensionati. Chi non fosse in grado di svolgere la pratica autonomamente può venire allo Spi locale: la pratica è gratuita per gli iscritti”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!