Pensioni, da quella di anzianità all'Ape social: tutte le tipologie

Dalla pensione di anzianità alla nuova Ape social, sono tante le prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2018 - 17:19:38 Letto 383 volte

Dalla pensione di anzianità alla nuova Ape social, sono tante le prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps: diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge.

Nell'ambito delle prestazioni pensionistiche previste per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e per gli iscritti alla Gestione Separata, rilevano: la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, Le pensioni supplementari, la pensione di inabilità, le pensioni per gli iscritti al fondo casalinghe, la pensione di anzianità e l’Ape sociale e volontaria.

Pensione anticipata e pensione di vecchiaia sono prestazioni economiche erogate, a richiesta dai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), comprensiva del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Oppure si tratta di iscritti alla Gestione Separata in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. Per richiedere la pensione anticipata serve seguire le disposizioni eccezionali di legge circa requisiti anagrafici e contributivi. Per ricevere la pensione di vecchiaia gli iscritti devono essere già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996 e rispettare sempre i requisiti di legge. La totalizzazione consente il diritto a un'unica pensione di vecchiaia per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. In questo caso è gratuita, mentre nel caso della ricongiunzione è onerosa.

Le pensioni supplementari per contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e nella Gestione Separata sono prestazioni economiche erogate al pensionato che ne fa richiesta per fare valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa rispetto a quella in cui è divenuto titolare di pensione, nel caso in cui tale contribuzione non è sufficiente a realizzare un diritto autonomo a pensione. La pensione supplementare spetterà anche ai familiari superstiti. In base al soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e ai requisiti richiesti, esistono tre tipi di pensione supplementare: pensione supplementare di vecchiaia; pensione supplementare di invalidità; pensione supplementare ai superstiti.

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, per quei lavoratori dei quali è accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. È stabilita in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'Inps e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L'Istituto di previdenza eroga la pensione di inabilità e la pensione di vecchiaia a favore degli iscritti al Fondo casalinghe. Le prestazioni sono rivolte alle persone di entrambi i sessi iscritte al Fondo casalinghe che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. In questo caso è il sistema di calcolo contributivo a stabilire l'importo.

Il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2011 si perfezionava al raggiungimento di una quota realizzata dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Chi ha diritto alla pensione di anzianità continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge. La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011. La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. È completamente gratuita; salvo il caso della ricongiunzione.

Si tratta di un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Istituto di previdenza a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. È una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Si tratta di un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per dodici mensilità che si potrà avere alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 166 e seguenti della legge di Bilancio 2017).

Per quanto riguarda le altre prestazioni pensionistiche:

Prestazioni di accompagnamento alla pensione - Nei casi di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, la legge stabilisce che possano essere erogate prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro.

Assegni straordinari di sostegno al reddito - Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni a carico dei datori di lavoro. Essi nascono da accordi aziendali per agevolare l'esodo dei lavoratori a tempo indeterminato una volta raggiunti i requisiti per la pensione entro un determinato periodo.

Per quanto riguarda agevolazioni e benefici pensionistici:

Regime sperimentale donna (opzione donna) - Il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione donna, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. È sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Beneficio per i lavoratori precoci - La legge di bilancio 2017, all'articolo 1, comma 199 e seguenti, prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10, legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire - Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi. Al supplemento di pensione hanno diritto i titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.

Fonte: studio cataldi

