Pensioni, ipotesi ''Quota 102'' con fase transitoria per due anni

Sul tavolo c'è la proposta di una fase transitoria di due anni per il superamento di quota 100, con ''quota 102''.

19/10/2021

Non c'è ancora accordo sul nodo delle pensioni, in vista della legge di bilancio. Sul tavolo c'è infatti la proposta di una fase transitoria di due anni per il superamento di quota 100, con "quota 102".

Ma questa idea da un lato non sembra piacere alla Lega, che si dice contraria alla misura e chiede ancor più flessibilità, dall'altro non sembra convincere del tutto il centrosinistra, che vorrebbe un meccanismo più selettivo di sostegno a chi svolga lavori usuranti e alle donne, con Italia viva che chiede di non destinare alle pensioni una parte 'sproporzionata' della manovra, puntando invece sul taglio delle tasse.

I temi più sensibili per i partiti restano il Reddito di cittadinanza e quota 100, oltre alla conferma del Superbonus. La Lega in particolare chiede che il rifinanziamento del Reddito sia equilibrato da un intervento che mitighi l'impatto della fine di quota 100 sul fronte pensioni. L'ipotesi ora sul tavolo, di quota 102 e l'adozione di una riforma più complessiva tra due anni, è ancora oggetto di trattativa perché i leghisti chiedono che il meccanismo, che consentirebbe di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi, sia reso più flessibile, mantenendo per alcune categorie quota 100. "Quota 102", secondo gli esponenti del partito di Salvini, interesserebbe una platea troppo ristretta, di qui la richiesta di un intervento più ampio.

