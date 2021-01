lavoro

Piano Sud 2030, M5S: ''A breve assunzioni di 10 mila giovani per sostenere regioni ed enti locali''

E' prevista l'assunzione di 10 mila giovani e a breve si inizierą con i primi 2.800 tecnici.

Il Movimento 5 Stelle, rappresentato dai deputati alla Camera Roberta Alaimo e Filippo Perconti, ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Massimo Sabatini.



“Lavoriamo per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno grazie a progetti di rigenerazione amministrativa che mirano a sostenere le Regioni e gli Enti Locali. Per esempio, è prevista l'assunzione di 10 mila giovani e a breve si inizierà con i primi 2.800 tecnici" dichiarano Alaimo e Perconti.



"Abbiamo trattato e approfondito con il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di tematiche come il Piano Sud 2030, Rigenerazione Amministrativa, Aree Interne con un focus sulle zone Sicane e del Calatino, e sull’apertura alla creazione di nuove aree interne".



“Uno degli strumenti della nuova politica territoriale prevista nel Piano Sud 2030, per esempio, è il rilancio della Strategia nazionale aree interne. Continua l'impegno per inserire i comuni del corleonese nella SNAI per avviare lo sviluppo e l'inclusione di queste aree che rischiano, soprattutto in seguito all'emergenza sanitaria, di subire un ulteriore aggravio della già difficile situazione in cui versano. Per supportare gli Enti Locali nella programmazione, è prevista una conferenza online con il Comitato Tecnico Aree Interne” conclude Roberta Alaimo.

