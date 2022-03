concorso Polizia

Polizia di Stato: concorso per 1000 Allievi Vice Ispettori

Titolo di studio richiesto: Diploma. Scadenza presentazione domanda: 21 aprile 2022.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2022 - 10:42:33 Letto 733 volte

Sulla gazzetta ufficiale del 22 marzo è stato pubblicato il concorso pubblico, da parte del Ministero dell’Interno, per la copertura di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

I requisiti da possedere per poter partecipare al concorso sono: diploma di istruzione secondaria superiore, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, buone qualita' di condotta; non devono essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione etc.

Le fasi di svolgimento del concorso sono le seguenti: prova preselettiva, che consisterà in un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile.

Per conseguire una certificazione informatica ECDL/ICDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al fisso 091 688 8236 oppure al mobile 351 941 6657. Visita il sito www.informaticanetizen.it.

Le altre prove riguardano: l’accertamento dell'efficienza fisica, che consisterà nello svolgimento di diversi esercizi ginnici, gli accertamenti psico-fisici, l’accertamento attitudinale, lo svolgimento di una prova scritta, che consisterà nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale e infine un colloquio, il quale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, anche sulle seguenti materie: nozioni di diritto amministrativo e diritto civile; accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consisterà nella traduzione di un testo e in una conversazione e l’accertamento della conoscenza dei sistemi informatici.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, possesso della cittadinanza italiana, possesso del diploma, di essere iscritti nelle liste elettorali, di non essere stati condannati per delitti non colposi, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione etc.

La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 21 aprile 2022.

Per scaricare il bando completo… continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!