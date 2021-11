concorso pubblico

Polizia Penitenziaria: concorso per 1.479 allievi agenti

Titolo di studio richiesto: Diploma. Presentazione Domanda: 9 dicembre 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2021 - 10:51:18 Letto 455 volte

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, nella gazzetta ufficiale del 9 novembre, il bando di concorso per il reclutamento di 1.479 allievi agenti del corpo di Polizia Penitenziaria, di cui 1.109 uomini e 370 donne.

I candidati, oltre al possesso del diploma, devono avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, possedere le qualita' morali e di condotta, avere efficienza ed idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio ed altri requisiti.

Per conseguire una certificazione ICDL/ECDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al fisso 091 688 8236 oppure al mobile 351 941 6657.

Visita il sito www.informaticanetizen.it.

Il concorso si svolgera' attraverso diverse fasi: una prova scritta, che verterà su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, riguardanti argomenti di cultura generale e materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo; prove di efficienza fisica, che consisteranno nei seguenti esercizi ginnici: corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia; superate le prove di efficienza fisica i candidati saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici e infine agli accertamenti attitudinali, che consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio e servono ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti assegnati.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare cognome e nome, data, luogo di nascita e codice fiscale, il possesso della cittadinanza italiana, il titolo di studio posseduto, il godimento dei diritti civili e politici, l'iscrizione alle liste elettorali, la residenza o il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica, di non aver a proprio carico condanne penali, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione etc.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente tramite internet e deve essere presentata entro il 9 dicembre 2021.

Per conseguire una certificazione ICDL/ECDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al fisso 091 688 8236 oppure al mobile 351 941 6657.

Visita il sito www.informaticanetizen.it.

Per scaricare il bando completo… continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!