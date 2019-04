Ponte pasquale, Palermo terza città d'Italia per presenze di turisti italiani

Turismo

Palermo ''compete'' con Venezia nel ponte pasquale. Orlando ''Impatto positivo di scelte su cultura e accoglienza''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2019 - 16:04:58 Letto 365 volte

"Fra Pasqua e il Primo maggio, Palermo terza città d'Italia per presenze di turisti italiani, dopo Roma e Firenze. Un nuovo risultato che onora tutti noi e ci impegna a fare ancora di più e meglio. Il turismo sempre più numeroso è una straordinaria risorsa per il lavoro, l'economia, lo sviluppo."

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando commentando i dati diffusi da Confturismo sulla base di uno studio fatto dall'Istituto Piepoli, e che vedono la nostra città fra le più ricercate mete turistiche per il lungo ponte fra Pasqua e il primo di Maggio, insieme a Roma, Firenze, Venezia, Napoli e Lecce.

Un dato confermato dagli arrivi previsti al porto e all'aeroporto, con un netto incremento rispetto agli anni scorsi.

“Palermo che ‘compete’ con Venezia, sia pure per alcuni giorni è già di per sé una notizia – commenta ancora il sindaco - È la prova di come lo straordinario anno di Palermo Capitale della Cultura e di Manifesta abbia segnato profondamente e in positivo l'immagine della città a livello nazionale ed internazionale. È la conferma che Palermo capitale delle Culture e capitale dell'accoglienza si afferma sempre più come un brand che dobbiamo difendere, promuovere e valorizzare”.

