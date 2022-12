soglia pos

Pos, Tajani: ''Non è la soglia il problema dell'evasione''

Per Tajani ''non è li che si evade, se metti una soglia al pos più bassa basta andare 3 volte in banca e ritirare''.

05/12/2022

Non è la soglia al Pos il problema dell'evasione: ne è convinto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo cui "non è li che si evade, se metti una soglia al pos più bassa basta andare 3 volte in banca e ritirare".

Invece, per Tajani, "dobbiamo dare libertà ad esempio ai tanti stranieri che vengono in Italia e sono abituati a pagare in contanti, ad esempio i turisti dei paesi arabi che altrimenti possono scegliere di andare a spendere altrove".

