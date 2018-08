Nuove assunzioni

Poste Italiane: accordo azienda-sindacati per 6000 nuove assunzioni

Siglato anche un accordo con Amazon, che favorirà la ricerca di ulteriore personale. I dettagli sulla candidatura in vista del piano ''Deliver 2022''

Prima dell'estate Poste Italiane ha firmato un accordo con varie organizzazioni sindacali, che prevede:

l’assunzione a tempo indeterminato di 1080 persone che lavorano o hanno lavorato presso l’Azienda a tempo determinato;

la trasformazione di 1126 contratti di lavoro da “part time” a “full time”;

l’avvio di procedure di mobilità volontaria a livello nazionale per 363 lavoratori;

l’assunzione di 500 giovani che lavoreranno come consulenti presso gli uffici postali.

Il piano industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di 15mila lavoratori e l’assunzione di 6000 persone. Il programma rientra nel piano strategico denominato “Deliver 2022”, della durata di cinque anni, che ha l’obiettivo di riordinare la divisione della corrispondenza e dei pacchi, di evolvere i servizi finanziari e assicurativi e di convergere i servizi di pagamento mobili e digitali. L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro in Italia, ma anche alla possibilità di conciliare l’attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti.

E sempre prima dell'estate, Poste Italiane ha siglato anche un altro accordo, di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore biennio, con il colosso americano Amazon per lo sviluppo dell’e-commerce in Italia. Ciò consentirà di aumentare il fatturato, ma anche la ricerca di personale per far fronte ai nuovi impegni.

A questo link ulteriori informazioni e le modalità di invio della candidatura spontanea.

