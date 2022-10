lavoro

Poste Italiane assume Operatori di Sportello

Titolo di studio: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 30 novembre 2022.

Poste, la più grande infrastruttura d’Italia leader nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno Operatori di Sportello in possesso del diploma di scuola superiore quinquennale.

Gli Operatori di Sportello avranno il compito di presidiare le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurare l'espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa e fornire le informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo. I candidati potranno essere coinvolti nel processo di selezione online solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche necessità aziendali.

Il Gruppo offre ai propri dipendenti un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time. Poste italiane, con 160 anni di storia, con 13 mila uffici postali presenti sul territorio nazionale, con 121 mila dipendenti e 35 milioni di clienti, rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela e fornisce un importante contributo al tessuto economico, sociale e produttivo del Paese. Il gruppo è sempre in continua crescita grazie al decisivo contributo delle proprie persone per il successo sostenibile, l’innovazione, la digitalizzazione e la coesione sociale del Paese.

Sul sito di Poste sono presenti altri annunci di lavoro per la ricerca di portalettere, specialisti consulenti, figure di front end etc.

La domanda per la partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 23:59 del 30 novembre 2022.

