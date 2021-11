lavoro

Poste Italiane: assunzione di portalettere in Italia

Titolo di studio: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 21 novembre 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2021 - 10:23:48 Letto 546 volte

Anche a novembre Poste Italiane ha rinnovato gli annunci per la ricerca di nuovo personale da inserire come portalettere presso gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.

I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, anche triennale, e non sono richieste conoscenze specialistiche.

L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato a decorrere da Novembre 2021, in relazione alle esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

La modalità di selezione, anticipata da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane, è sempre la stessa delle volte precedenti e avverrà secondo due modalità:

la prima consisterà nella convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico;

la seconda attraverso una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che sarà indicata in fase di adesione al presente annuncio.

L’e-mail sarà spedita dalla Giunti OS, società incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento (l’e-mail della società è la seguente: info.internet-test@giuntios.it).

Coloro i quali hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati potranno comunque partecipare a questa nuova selezione.

Nella domanda deve essere indicata una sola area territoriale di preferenza, in seguito i candidati saranno coinvolti in un processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I candidati, che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase.

La domanda per la partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 21 novembre 2021 alle ore 23:59.

Per verificare la posizione aperta… continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!