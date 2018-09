lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 123 posti

Concorso pubblico per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso preselettivo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso pubblico per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso preselettivo, organizzato da SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), per il reclutamento di 123 persone da inserire presso le seguenti amministrazioni:

45 posti presso Agenzia delle Entrate;

4 posti presso Corte dei Conti;

7 posti presso Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5 posti presso Ministero degli Affari Esteri;

4 posti presso Ministero dell'Interno;

3 posti presso Ministero della Giustizia;

2 posti presso Ministero della Difesa;

7 posti presso Ministero dello Sviluppo Economico;

1 posto presso Ministero delle Politiche Agricole;

1 posto presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

6 posti presso Ministero dell'Istruzione;

2 posti presso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

4 posti presso INAIL;

10 posti presso Automobile Club d'Italia (ACI);

12 posti presso Agenzia delle Dogane;

2 posti presso Agenzia per la Coesione Territoriale;

3 posti presso Agenzia Industrie Difesa;

1 posto presso Ispettorato Nazionale del Lavoro;

3 posti presso Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

1 posto presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Prova preselettiva:

Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione è pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolgerà una prova preselettiva che consisterà in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui 24 quesiti di ragionamento logico (per la preparazione ti consigliamo il nostro volume "Il Test Attitudinale") e 36 quesiti diretti a verificare il possesso di conoscenze nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche, lingua inglese.

Prove d’esame: le prove d’esame consistono in tre prove scritte e una prova orale. Le prime due prove scritte consistono nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. La prima prova scritta serve a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle seguenti materie giuridiche: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

La seconda prova scritta:

Serve a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle seguenti materie economiche: economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche. La terza prova scritta invece consiste nello svolgimento di una composizione in lingua inglese. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare il possesso di adeguate conoscenze negli ambiti disciplinari; la conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo e una conversazione; la conoscenza di tecnologie digitali e competenze in ordine all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali; le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo da svolgere.

I requisiti che i candidati devono possedere sono: cittadinanza italiana; idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; essere in possesso della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea o di diploma di specializzazione.

Domanda di ammissione:

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome e codice fiscale; luogo e data di nascita; il luogo di residenza; di essere fisicamente idonei alla frequenza del corso-concorso; di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; etc. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente attivando l'applicazione informatica disponibile sul sito internet della SNA.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è fissato alle ore 23:59 del 4 ottobre 2018.

Per scaricare il bando completo e il modello di domanda potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_presidenza.html

