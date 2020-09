Economia

Prestiti Sure, via libera dal Consiglio UE: all'Italia 27,4 miliardi

Via libera del Consiglio Ue al sostegno finanziario a favore di 16 Stati in forma di prestiti concessi nel quadro di SURE.

Pubblicata il: 28/09/2020

Via libera del Consiglio Ue al sostegno finanziario di 87,4 miliardi a favore di 16 Stati in forma di prestiti concessi nel quadro di SURE, lo strumento temporaneo anti-disoccupazione.

All'Italia andranno 27,4 miliardi. Intanto, l'ipotesi attorno alla quale si sta lavorando in vista del varo della Nota di aggiornamento al def prevede il debito al 156%, il deficit attorno al 7% e un rimbalzo del Pil dal -9% di quest'anno a +5,1% che salirebbe a circa il 6% grazie ai fondi del Recovery.

