Prezzo gas torna a salire: in Europa +20%

I prezzi del gas di riferimento in Europa sono arrivati a salire del 20% circa.

I prezzi del gas di riferimento in Europa sono arrivati a salire del 20% circa, a 99,75 euro al megawattora, per poi attestarsi in area 88 euro. A pesare sono i dati sulle spedizioni dalla Russia attraverso due importanti gasdotti verso l'Europa che sono diminuite drasticamente, riaccendendo un rally che era stato raffreddato durante il periodo delle vacanze da una flotta di carichi di gas naturale liquefatto statunitense diretti in Europa.

