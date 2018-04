Aurora Biofarma

Primo ufficio-residenza d'Italia, Aurora Biofarma prepara l'Academy

L’azienda farmaceutica Aurora Biofarma comunica l’acquisto della nuova sede aziendale a Milano, in viale Porpora

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2018 - 17:39:37 Letto 773 volte

L’azienda farmaceutica Aurora Biofarma comunica l’acquisto della nuova sede aziendale a Milano che rappresenterà, secondo una tradizione consolidata nel mondo anglosassone, il primo esempio di ufficio-residenza in Italia.



Situata in viale Porpora, all’angolo con via Padre Martini e a pochi metri da Piazzale Loreto, la struttura consterà di due edifici di quattro e cinque piani per una superficie complessiva di oltre 2mila metri quadri.





Il complesso, prestigioso immobile già sede europea del movimento di Comunione e Liberazione, disporrà di una sala congressi capiente fino a cento persone e modulabile in multisala insieme ad altre sette distinte sale per le riunioni. Pensata anche come destinazione da adibire a foresteria per i dipendenti e i collaboratori del gruppo, la struttura si comporrà di sedici stanze da letto che potranno ospitare fino a quarantadue persone: una soluzione mirata a favorire anche lo svolgimento di training e convegni sul territorio.



Sala colazione, sala ristorazione, sala living con tv multimediale, sala the, terrazza con solarium, cappella interna, palestra, parcheggi auto saranno soltanto alcuni dei servizi presenti nella maxi-struttura nata con l’ambizione di diventare una vera e propria residenza e Academy: un luogo di ritrovo, formazione e condivisione per tutte le risorse della squadra Aurora Biofarma.



«Siamo lieti di annunciare questo importante progetto dove il concetto di sede di lavoro diventa sempre più prossimo a quello di famiglia dove ciascuno possa sentirsi a proprio agio. L’intero complesso dovrebbe essere pronto entro Settembre, una volta terminati i lavori di ristrutturazione che abbiamo appena iniziato» – dichiara l’amministratore delegato dell’azienda Nicola Di Trapani – «L’iniziativa si pone nel solco di tutti gli altri progetti che in questi anni hanno rafforzato la nostra immagine come brand innovativo e dinamico: l’Academy avrà l’obiettivo di fornire a tutti i nostri lavoratori una “casa comune” in cui ritrovarsi ed identificarsi con mission e valori aziendali».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!