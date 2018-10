corso professionale

Professione barman: nuovo corso di formazione professionale nella sede di Confcommercio Palermo

Nuovo corso di formazione professionale per barman che si terrà, dal 5 al 16 novembre, nella sede di Confcommercio Palermo.

26/10/2018

Ultimi giorni per le iscrizioni al nuovo corso di formazione professionale per barman che si terrà, dal 5 al 16 novembre, nella sede di Confcommercio Palermo che organizza l’iniziativa assieme all'Associazione Pubblici Esercizi Palermo. Il corso si articola in primo e secondo livello, è possibile fare uno dei due livelli o entrambi per acquisire una conoscenza più completa di quella che ormai è diventata un’arte.

Il corso, guidato dal docente Pierluigi Cucchi, ha una durata di 60 ore e prevede lezioni di teoria e di pratica che si svolgeranno dalle 8.30 alle 14.30. Il corso è sviluppato sulla base di un programma che punta ad approfondire le conoscenze ed i segreti di un cocktail perfetto, il mix di preparazione ed esperienza e le capacità indispensabili che un barman professionista deve avere. Il corso base fornisce le conoscenze del mondo del bar a tutti gli interessati a questa professione, sia per ragioni professionali che per interesse personale. Teoria e pratica per trasmettere ai partecipanti le conoscenze per selezionare e fruire al meglio dei vari prodotti, approfondire le competenze in fatto di vini, liquori e distillati, trasmettere le indicazioni utili per una corretta preparazione e miscelazione di cocktail e long drink. Ampio spazio alle esercitazioni pratiche, particolare attenzione anche alla capacità di proporre, accanto ai cocktail internazionali, nuovi drink di tendenza e un corso avanzato ad alta specializzazione principalmente focalizzato sulle tecniche di preparazione e miscelazione di cocktail e long drink.

