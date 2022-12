Proroga Superbonus al 31 dicembre, Giorgetti: ''Probabilmente confluirà in Manovra''

Superbonus

La proroga del Superbonus al 31 dicembre ''probabilmente confluirà in Manovra''.

La proroga del Superbonus al 31 dicembre "probabilmente confluirà in Manovra". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, spiegando che "è un problema di tempi di conversione del decreto legge".

Le delibere condominiali dovranno essere fatte però "entro l'11 novembre", ha aggiunto.

Per i crediti invece la proposta del governo "è quella", cioè le tre cessioni e Sace, ha detto, specificando che il possibile intervento di Cdp per il Superbonus "non è contemplato in norma".

