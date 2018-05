decreto

Pubblica amministrazione, all'orizzonte assunzioni per quasi duemila posti e stabilizzazioni di precari

Il ministro della Pubblica Amministrazione e il ministro dell'Economia hanno autorizzato nuovi concorsi, migliaia di stabilizzazioni e i rinnovi dei contratti dirigenziali

Pubblicata il: 29/05/2018

Era stato annunciato che il 2018 sarebbe stato un anno di cambiamento e di nuove assunzioni per la Pubblica Amministrazione. Così, pochi giorni fa il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, hanno firmato il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni tra cui Agenzia delle Dogane, Ministero dell’interno e Inail.

Inoltre il decreto prevede oltre 70 mila stabilizzazioni di personale precario, tra i quali anche 18 mila insegnanti. Tutto questo per far fronte agli 80 mila pensionamenti, seppure nei limiti del turnover. Tra posti sbloccati e messi a bando si arriva a oltre 1.890 nuove risorse da assumere nel periodo 2018/2020. A questi posti si aggiunge anche il via libera a risorse che potrebbero far aumentare di altre 450/500 le nuove assunzioni, per lo più destinate ai ministeri dell’Economia e dell’Istruzione.

Nelle scorse settimane erano stati sbloccati anche i fondi per le assunzioni "extra", previsti sempre dalla legge di Bilancio, da destinare ad assunzioni aggiuntive di personale a tempo indeterminato in alcune amministrazioni pubbliche tra le quali l’Avvocatura, gli Esteri, l’Interno, la Salute, l’Inps e l’Ispettorato del lavoro.

Dopo 8 anni di blocco finalmente avrà inizio anche la trattativa per rinnovare il contratto dei dirigenti presso i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici tra cui Inps e Inail; le persone interessate sarebbero circa 6.700. L’Aran, l’agenzia che fa le veci del governo e guida i tavoli, ha deciso di convocare i sindacati per discutere anche degli aumenti stipendiali, che in media si aggirano intorno ai 250 euro lordi mensili.

