RAI: 30 posti per diplomati

Rai, società del servizio pubblico radiotelevisivo che realizza canali radiofonici, televisivi, satellitari, su piattaforma digitale terrestre è alla ricerca di 30 nuove risorse da assumere...

21/05/2018

Già all’inizio del 2018 la Rai aveva bandito un concorso per assumere 50 giovani diplomati e laureati. Oggi la Rai, Radiotelevisione Italiana, società del servizio pubblico radiotelevisivo che realizza canali radiofonici, televisivi, satellitari, su piattaforma digitale terrestre è alla ricerca di 30 nuove risorse da assumere come Impiegati e Assistenti ai programmi.

Gli Impiegati devono occuparsi delle diverse tipologie di attività amministrative e, in relazione al livello di competenza, possono essere preposti ad una area specialistica di attività (personale, controllo, legale, fiscale) oppure al coordinamento di altri impiegati.

Inoltre possono svolgere tutte le attività strumentali che si rendano necessarie relazionandosi con i referenti delle varie strutture aziendali o con i collaboratori esterni.

Gli Assistenti ai programmi collaborano con i vari responsabili (capo struttura, programmista - regista, giornalista, ecc.) per tutte le necessità organizzativo – amministrative dei programmi (giornalistici, spettacolari, culturali) radiotelevisivi; collaborano con i vari settori aziendali competenti e con il personale ed enti esterni (registi, collaboratori artistici, intervistati, teatri, case discografiche, Enti pubblici, ecc.); curano le attività amministrative (raccolta dati per rapporti artistici, predisposizione corrispondenza, raccolta voci e preventivi di spesa, ecc.) e di segreteria (compilazione modulistica in genere, dattiloscrittura, titolazione programmi, ecc.).

La selezione dei candidati sarà divisa in due fasi: una preselettiva e una di valutazione.

La fase preselettiva consisterà in un test scritto a risposta multipla (multiple choice) diretto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (elementi di diritto civile, commerciale e del lavoro; principi di ragioneria generale ed economia aziendale, mass media e comunicazione; storia della Radio e della Televisione, marketing e pubblicità, teorie e tecniche della comunicazione e dei nuovi media, tecnologie della comunicazione digitale), le abilità generali e attitudini specifiche, la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche.

La seconda fase, quella di valutazione, consisterà nell’approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecnico professionali possedute, con valutazione del curriculum presentato nel formato standard europeo, e in un colloquio conoscitivo-motivazionale.

I requisiti per poter partecipare alla selezione sono: essere cittadini italiani, dell’Unione Europea e di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia; età compresa tra i 18 e i 29 anni; essere in possesso del Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore.

I giovani saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25/05/2018.

Fonte: www.suntini.it/diariolavoro_rai-1.html

