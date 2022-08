lavoro

RAI: nuove assunzioni di Impiegati in possesso di diploma

Scadenza Presentazione Domanda: 23 settembre 2022.

La RAI, Radiotelevisione Italiana, ha indetto una nuova selezione di 25 risorse per quadri e operai in qualità di Impiegati e in possesso di diploma, da inserire in Azienda e da assegnare presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale. I candidati dovranno occuparsi dell’espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative, in contatto con i referenti delle varie strutture aziendali nonché con i collaboratori esterni e, in relazione al livello di competenza, potranno essere preposti ad una area specialistica di attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento di altri impiegati.

La prima fase consisterà in un test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (elementi di diritto civile, commerciale e del lavoro, principi di ragioneria generale ed economia aziendale, contabilità gestionale, elementi di programmazione e controllo di gestione e principi di informatica), abilità generali, attitudini specifiche e conoscenza della lingua inglese.

La seconda fase si svolgerà attraverso un Colloquio Tecnico, che consisterà in un approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecnico professionali possedute e verterà sulle seguenti materie: elementi di diritto civile, commerciale e del lavoro; principi di ragioneria generale ed economia aziendale; contabilità gestionale; elementi di programmazione e controllo di gestione e principi di informatica; un Colloquio Conoscitivo-Motivazionale, che consisterà nella conoscenza del candidato e nell’approfondimento delle sue motivazioni e aspettative.

La domanda di ammissione on line deve essere compilata in tutte le sue parti e ad essa devono essere allegati un curriculum vitae con fotografia oltre al certificato o copia di diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 23 settembre 2022.

