Rap assume due dirigenti tecnici: riaperto il bando

Pubblicazione bando selezione pubblica due dirigenti. Rap riapre i termini del bando

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2020 - 09:54:43 Letto 387 volte

RAP informa che sono stati riaperti i termini per partecipare alla selezione pubblica per la ricerca di due figure professionali, da assumere in RAP, come dirigenti tecnici con contratto a tempo determinato per la durata di due anni, rinnovabile. I termini di scadenza per presentare la propria disponibilità slittano al prossimo 31 Agosto 2020.

In tal senso l’azienda ha deliberato di procedere alla ripubblicazione del nuovo bando nella GURS n°10 del 31 Luglio 2020 ( oggi ) dandone massima informazione sui giornali locali e nazionali.

Relativamente al testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei “Requisiti per l’ammissione alla selezione”, le “modalità e termine di presentazione alla domanda”, “le modalità di svolgimento della selezione”, si rimanda al sito web della società www.rapspa.it e al sito web del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it). I neo dirigenti selezionati avranno già in fase di selezione la loro destinazione d’impiego che vanno a qualificare e migliorare le performance dell’area impianti e della Raccolta Differenziata l’altro.

Si precisa inoltre che le domande di partecipazione già pervenute resteranno valide a tutti gli effetti e che verrà data ai candidati la possibilità di integrare entro i nuovi termini di scadenza gli ulteriori titoli eventualmente maturati.

“Abbiamo preferito per questione di opportunità - spiega il presidente della RAP Giuseppe Norata - riaprire i termini del bando considerato che lo stesso era stato pubblicato in un periodo di emergenza COVID e di incertezza sul futuro aziendale. Oggi con il nuovo contratto di servizio a 15 anni e il piano industriale 2021 –2023 già approvato, la RAP ha una Sua visione di futuro che merita giusta considerazione. Gli eventuali candidati potevano avere desistito a causa di tale incertezza in cui versava. Auspichiamo che tutto ciò possa invogliare ulteriori eventuali candidati a presentare domanda di partecipazione per contribuire agli sviluppi societari oggi maggiormente apprezzabili rispetto al recente passato”.

