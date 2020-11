lavoro

Rap, nuovo bando per la selezione di due dirigenti tecnici

Nuovo bando per l'individuazione di due dirigenti tecnici da assumere presso la Rap.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2020 - 17:41:35 Letto 389 volte

Preso atto che tutti i 29 concorrenti per la carica di dirigente selezionati per il bando pubblicato nel periodo temporale tra il 2019 e il 2020, risultano, per mancanza di requisiti di ammissibilità, non idonei, l’Azienda bandisce un ulteriore procedura selettiva per l’individuazione di due dirigenti tecnici da assumere presso la RAP. Dopo le valutazioni delle domande presentate dai candidati da parte della Commissione Esaminatrice nominata ad hoc per valutare le figure professionali da assumere in RAP, e vista l’infruttuosità dei risultati, il CDA, nell’ultima seduta del 19 novembre 2020; con delibera numero 252, ha deliberato la riproposizione della selezione dando mandato agli uffici di attivarsi nuovamente con le procedure di reclutamento di due dirigenti tecnici. Diversamente dal precedente bando potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso di qualunque titolo di laurea purché abbiano espletato funzioni apicali tecniche, presso enti e/o società nell’ambito del ciclo integrato di rifiuti e/o nella gestione di impianti e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei “Requisiti per l’ammissione alla selezione”, le “modalità e termine di presentazione alla domanda”, “le modalità di svolgimento della selezione”, viene pubblicato da domani nella GURS n°18, nel sito web della società www.rapspa.it e nel sito web del Comune di Palermo.

“La RAP, evidenzia, il presidente Giuseppe Norata, intende rafforzare la propria dotazione organica con due figure dirigenziali che dovranno governare un processo di sviluppo aziendale, anche e soprattutto, in virtù degli importanti investimenti che, nei prossimi mesi, saranno realizzati in virtù dei finanziamenti europei a cui la RAP ha fatto preciso ricorso”.

