Recovery Fund, all'Italia andrebbero oltre 172 miliardi

La Commissione propone un Recovery Fund da 750mld, all'Italia andrebbero oltre 172 miliardi.

27/05/2020

"La Commissione propone un Recovery Fund da 750mld, che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti". Così il commissario Ue all'Economia Gentiloni prima della presentazione del Piano in Commissione.

Da fonti si apprende che 500mld sarebbero destinati a stanziamenti (grants) a Paesi e settori più colpiti economicamente dal Covid-19, mentre gli altri 250mld andrebbero a prestiti (loans).

All'Italia andrebbero 172,7mld, di cui 81,807 mld come aiuti e 90,938 mld come prestiti. E' la quota più alta per un singolo Paese. Segue la Spagna. Intanto l'Olanda frena: negoziati saranno lunghi.

"Ottimo segnale da Bruxelles, va esattamente nella direzione indicata dall'Italia". Così il premier Conte, in un tweet, su proposta Ue sul Recovery fund. "Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall'inizio. 500 mld a fondo perduto e 250 mld di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato per liberare presto le risorse. Che le capitali europee lo assecondino".

E in precedenza su Fb: "L'Italia deve farsi trovare pronta" e usare i fondi Ue che verranno messi a disposizione varando un "piano strategico" che ponga le basi di un nuovo patto tra le forze produttive e le forze sociali del nostro Paese.

