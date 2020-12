Recovery Fund

Recovery Fund, Attiva Sicilia: ''Si eviti nuovo scippo di risorse al Sud e alla Sicilia''

''Battersi affinché la ripartizione delle risorse del Recovery Fund non penalizzino la Sicilia'', dicono i deputati regionali di Attiva Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2020 - 17:43:18 Letto 403 volte

Battersi affinché la ripartizione delle risorse del Recovery Fund non penalizzino la Sicilia ma siano veramente uno strumento per colmare il ritardo accumulato con le altre regioni italiane a causa di decenni di mancata spesa di investimento. È questo il senso di una mozione presentata da Attiva Sicilia e rivolta al governo regionale.

Il rischio, spiegano i deputati regionali Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Sergio Tancredi, Valentina Palmeri ed Elena Pagana, è che la Sicilia riceva meno fondi di quelli che effettivamente le spetterebbero: “L’ultima bozza del Piano Nazionale di ripresa e di resilienza – spiegano pare che assegnerebbe al Meridione d’Italia solamente il 34% dei circa 64 miliardi di euro a fondo perduto della Recovery and Resilence facility, somme utili per finanziare una cospicua quota del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Ma “tale ripartizione è in contrasto con quanto previsto nella proposta di regolamento del Parlamento europeo che fissa i criteri di suddivisione delle risorse a fondo perduto del Recovery Plan, assegnati in base alla popolazione, all’inverso del prodotto interno lordo (Pil) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro”. Secondo questo criterio, infatti, la ripartizione prevista dal Piano nazionale ripresa e di resilienza dovrebbe invece riconoscere al Nord Italia il 21,20%, il 12,81% al Centro Italia ed il 65,99% al Sud Italia, corrispondenti dunque ad oltre 43 miliardi.

“Si eviti – concludono i parlamentari regionali – l’ennesimo scippo di risorse a danno del Sud e della Sicilia”.

