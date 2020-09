Recovery Fund, Conte: ''I soldi UE non servono per il taglio delle tasse''

Recovery Fund

''Lo dico francamente, non pensiamo certo di chiedere le risorse europee del Recovery Fund per abbassare le tasse'', lo assicura il premier Giuseppe Conte.

''Lo dico francamente, non pensiamo certo di chiedere le risorse europee del Recovery Fund per abbassare le tasse. Invece, ci occorreranno queste risorse per realizzare tutti i progetti che nel loro complesso andranno a definire un disegno coerente e coordinato, destinato a rimanere in eredità alle generazioni future''. Lo assicura il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento a Cernobbio.

''Noi siamo chiamati a esprimere un piano di ripresa e rilancio del Paese, ben connotato sul piano politico, sociale economico e culturale. Oltre il 35% delle risorse disponibili sarà allocato per investimenti green''.

'Non abbasseremo certamente le tasse - ha assicurato - coi soldi europei, ma confidiamo, avendo posto le basi per una digitalizzazione sempre più intensa dei pagamenti, che quella sia la strada anche per recuperare quel sommerso che tanto ci fa male''.

