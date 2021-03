lavoro

Recovery Plan, Alaimo: ''10 mila tecnici assunti per aiutare amministrazioni del Sud. Regione Siciliana segua stessa strada''

Le amministrazioni del Sud avranno finalmente tecnici a disposizione per spendere al meglio i fondi del Recovery Plan grazie all'assunzione di 10 mila giovani laureati da inserire nelle amministrazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2021 - 10:25:52 Letto 369 volte

“Tra pochi mesi le amministrazioni del Sud avranno finalmente tecnici a disposizione per spendere al meglio i fondi del Recovery Plan grazie all’assunzione di 10 mila giovani laureati da inserire nelle amministrazioni per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Le prime 2.800 unità, con contratto di lavoro a tempo determinato, sono state autorizzate nell’ultima legge di bilancio 2021. Riscontro che la Regione Siciliana abbia seguito lo stesso percorso tracciato già dal Governo Conte, ma attenzione per il blocco assunzionionale, impegno preso col Governo Nazionale.” Lo dichiara la deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo.

“Le procedure concorsuali, sospese in piena emergenza Covid - afferma Alaimo - sono state semplificate per non fermare questo importante processo di cambiamento, e siamo felici che adesso finalmente si potrà procedere e portare a termine un grande impegno preso dal Movimento 5 Stelle. Negli ultimi dieci anni si è assistito ad una riduzione notevole della capacità delle pubbliche amministrazioni di progettare e realizzare interventi, anche a causa del blocco del turn over, della riduzione dei dipendenti pubblici e all’aumento dell’età media. Questo fenomeno ha avuto naturalmente effetti negativi sulla capacità di gestire gli investimenti specie nelle aree meno sviluppate, nella riduzione dei servizi resi alla cittadinanza ed ha influito sul fenomeno dello spopolamento”.

