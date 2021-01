Recovery Plan, bozza inviata a tutti ministri: Oggi il Consiglio dei Ministri

Recovery Plan

Consegnato a tutti i ministri la nuova bozza del Recovery Plan: Oggi il Consiglio dei Ministri.

"Ieri sera è stata inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è pertanto fissato oggi alle ore 21.30". Così in una nota inviata dalla presidenza del Consiglio.

"Abbiamo consegnato al Presidente Giuseppe Conte la nuova bozza del RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono esposte le strategie, i progetti, le risorse per far ripartire l’Italia. Ora nel Governo, in Parlamento e nel Paese si apre la fase di analisi, miglioramento, decisione", ha annunciato dal canto suo con un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Sale a 171 pagine la bozza di Recovery plan inviata ai ministri in vista dell'esame in Cdm. Il Piano nazionale di rilancio e resilienza, a quanto si legge nel testo, "si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 Componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del governo. Le Componenti si articolano in 47 Linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. I singoli Progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull'economia e sul lavoro".

Le risorse previste dal piano per il rilancio e la resilienza ammontano a 222 miliardi di cui 144,2 per nuovi interventi. Ma la cifra indicata in fondo alle tabelle delle risorse mobilitate arriva a quota 310 miliardi considerando anche la programmazione di bilancio per il quinquennio 2021-26. E' quanto riporta una delle tabelle collegate al piano Recovery.



Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza messo a punto dal governo prevede per il settore sanitario quasi 20 miliardi di risorse mentre il primo capitolo rimane quello della rivoluzione verde e transizione ecologica con 68,9 miliardi. E' quanto riporta la tabella di sintesi allegata al piano, con i sei macro capitoli di intervento. In particolare sono previsti 46,18 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 68,9 miliardi per la Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, 31,98 miliardi per le infrastrutture per una mobilità sostenibile, 28,46 miliardi per l'istruzione e la ricerca; 21,28 miliardi per l'inclusione e la coesione, 19,72 milairdi per la salute. In totale 222,9 miliardi.

