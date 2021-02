Recovery Plan

Recovery Plan, Capone: ''Investire su infrastrutture, sanità e scuola per rilanciare l'occupazione''

''Interventi indispensabili per favorire una crescita stabile e rilanciare il Mezzogiorno sanando, al contempo, lo storico divario Nord-Sud'', ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL.

“I costi umani, economici e sociali elevatissimi che il Paese sta sostenendo a causa della pandemia impongono risposte certe e misure senza precedenti. In tal senso è importante che si formi quanto prima un Governo forte e coeso in grado di affrontare le numerose sfide ancora aperte, a cominciare dalla necessità di salvaguardare la tenuta sociale prorogando il divieto dei licenziamenti. Fra le questioni che il Presidente incaricato Draghi dovrà risolvere, vi è senza dubbio l’inadeguatezza del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che ci auguriamo venga quanto prima rivisto e implementato destinando la maggior parte delle risorse agli investimenti in settori ad alto moltiplicatore del Pil quali le infrastrutture, la sanità e la scuola. Interventi indispensabili per favorire una crescita stabile e rilanciare il Mezzogiorno sanando, al contempo, lo storico divario Nord-Sud. Occorre inoltre riformare l’attuale sistema di welfare incentrato sui sussidi, facilitando l’incontro fra domanda e offerta di impiego all’interno di un mercato del lavoro più dinamico e attrattivo. In tal senso sarebbe profondamente sbagliato cancellare una misura come Quota 100 che ha garantito il turnover assicurando maggiore flessibilità in uscita e lasciando ai lavoratori la libertà di scegliere se e quando andare in pensione.” Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle misure necessarie per favorire la ripresa economica e rilanciare l'occupazione.

