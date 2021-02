Recovery

Recovery, Ue: ''Primi fondi a giugno''

''Entro metà dell'anno dovremmo essere in grado di erogare i primi fondi del Recovery'', così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Entro metà dell'anno dovremmo essere in grado di erogare i primi fondi del Recovery". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa insieme al presidente del Parlamento, Sassoli, e al presidente del Consiglio Ue, Costa.

"19 Stati membri stanno scambiando informazioni" con la Commissione sui piani nazionali: "stiamo parlando di un lavoro enorme, con soldi che valgono quota di Pil a 2 cifre per molti Stati". Vale per il Covid e per l'economia: nessuno "da solo può affrontare questa crisi".

